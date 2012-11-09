На Вінниччині 1 га ріллі коштує 22 тисячі грн.

Журнал Forbes підрахував, скільки коштує Україна. Оцінку вітчизняних земель провели, згідно з нормативною грошовою оцінкою на 1 січня 2012 року, - повідомляє сайт 0432.in.ua.

Найвища вартість земель з багаторічними насадженнями, плодово-ягідними культурами, виноградниками, з деревами та чагарниками і т.д., зафіксована в столиці - 86 614 грн. за гектар. Це майже в шість разів більше мінімального по країні показника Тернопільській області - 12 967 грн / га ..

Сінокоси найдорожчі на Волині - 9487 грн / га, а найдешевші в Херсонській області -. 2112 грн / га ..

У Вінницькій області вартість одного гектара ріллі коштує 22 тис. грн. Найдорожче коштують ділянки з багаторічними насадженнями - 67 тис. грн. Вартість одного гектара сінокосу - 3300 грн, а пасовищ - 2956 грн.

В середньому по Україні гектар сільгоспземлі на даний момент коштує 20 635 грн. проти 3674,1 грн. / га в липні 1995-го. Земля подорожчала більш ніж 5,5 рази через багаторазові індексації. В останній раз вартість сельхознаделов радикально - майже в 2 рази - зросла з 1 січня 2012 року.

