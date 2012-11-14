Боротися з порушниками на дорогу вийшли священики

Всесвітній тиждень безпеки руху на Вінниччині проходить за участі священнослужителів, які намагаються донести до кожного порушника правил дорожнього руху, що вони грішать перед Богом, - повідомляє «Місто над Бугом».

А працівники ДАІ в свою чергу роздають водіям пропагандистську літературу і сподіваються, що порушники боятимуться Господа більше за них і кількість ДТП та загиблих на дорогах зменшиться.

Отець Віталій Голоскевич служить у кафедральному соборі протоієреєм і з радістю погодився взяти участь у акції, яка зазвичай проводиться працівниками ДАІ. На його думку, під час Всесвітнього тижня безпеки руху священнослужителі принесуть неабияку користь всім учасникам руху.

Водіям-порушникам сподобався новий підхід працівників ДАІ до роботи. Один з них – 26-річний Дмитро – після бесіди з отцем Віталієм сказав, що слова священика переконливіші за міліцейські і з ним набагато легше говорити.