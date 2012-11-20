Чоловіки сипляться з дахів, як груші

18 листопада о 13:15 з приймального відділення Козятинської райлікарні до місцевих рятувальників надійшло повідомлення про те, що в медичну установу доставлено жителя смт Глухівці, 1959 року народження, який під час встановлення телевізійної антени впав з даху трьохповерхового житлового будинку.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Стан потерпілого – важкий, діагноз «забій грудної клітки, перелом ребер, можливий пневмоторакс, перелом грудного відділу хребта та травматичний шок 1-го ступеня».

А вчора, 19 листопада, о 16:35 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №28 смт Томашпіль надійшло повідомлення від чергової лікарні про те, що в приймальне відділення звернувся чоловік, 1973 року народження, житель с. Велика Русава, з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійно-рвана рана лоба зліва, забій лівого плечового пояса та лівого гомілково-ступневого суглоба».

Чоловік отримав травми внаслідок падіння з даху будинку у власному домогосподарстві.

На даний час потерпілий знаходиться в хірургічному відділенні Томашпільської центральної районної лікарні. Стан потерпілого задовільний.