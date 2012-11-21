Вінницькі «Піраньї» двічі перемогли харків’ян

У вищій юнацькій хокейній лізі України змагання добігають екватора. Зіграні 12 турів з 26. Вінницька команда «Піраньї» під керівництвом головного тренера Віталія Чигиря наразі йде на 3-му місці, маючи у своєму активі 18 очок. Лідирує київський «Сокіл» з 27 очками, на 2 місці – СДЮШОР (Харків) – 24 очки. Загалом в чемпіонаті грають 7 найкращих юнацьких команд країни.

Вдома, на льодовій арені ТРК «Мегамолл», «Піраньї» вдало провели два матчі проти харківської команди ХТЗ (тракторного заводу; колишня назва – ДЮСШ «Дружба»). Вінницькі юнаки перемогли 4:1 (по періодам 4:0, 0:1, 0:0) та 7:2 (3:0, 0:0, 4:2). Грали, як дорослі, – три періоди по 20 хвилин кожен. Гучної підтримки вболівальників «Піраньям» не бракувало.

– Дуже важливо психологічно налаштувати юних хокеїстів на максимальну віддачу під час гри. У іграх з ХТЗ нам це вдалося, – сказав Віталій Чигирь.

У порівнянні з минулим роком, коли «Піраньї» тільки розпочали виступати у вищій юнацькій лізі України, нині вони помітно додали у потужності. І тому вболівальники сподіваються на медалі.

Нагадаємо, що в нашій команді роль нападника виконує…дівчина, яку всі хокеїсти «Піраньї» давно визнають за «свого хлопця»! Це Діана Чигир, онучка головного тренера команди. Місце в основному складі вона має в першу чергу за свою майстерність і …бійцівські якості. Адже в юнацькому хокеї, як і у дорослому, щохвилини відбуваються жорсткі зіткнення, удари, притискання до бортика.

Все це Діану не обминає, вона «відпрацьовує» на льоду на всі 100 %. У формі і шоломі, а також за діями на майданчику її важко відрізнити від юнаків.