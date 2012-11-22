Виробникам і продавцям хліба накручувати ціни не рекомендують

Ринок хліба перебуває під постійним контролем АМКУ.

Про це заявив під час брифінгу в.о. Голови Вінницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олександр ВИХОВАНЕЦЬ.

Як зазначив Олександр Вихованець, у листопаді 2012 року було підвищено оптово-відпускні ціни у Вінницькій області на хліб в розмірі від 6,6 до 7,06 %.

За наявною у територіальному відділенні інформацією, спостерігається підвищення цін на борошно в листопаді 2012 року в порівнянні з попереднім місяцем до 4,5 %.

Територіальним відділенням з метою запобігання необґрунтованого підвищення цін на хліб і хлібобулочні вироби, рекомендовано 12 найбільшим в області виробникам хліба і хлібобулочних виробів утриматися від встановлення таких цін, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку.

Також, Відділенням з метою запобігання порушення законодавства про захист економічної конкуренції надані рекомендації найбільшим місцевим торговим мережам "Варшава", "Грош", "Корона", К-Маркет" утриматися від встановлення необґрунтованих роздрібних цін на основні продукти харчування (зокрема, хліб та хлібобулочні вироби, яйця курячі, макарони, крупи, молоко та молокопродукти, м’ясо свинини, яловичини, куряче.

Про результати розгляду рекомендацій та вжиті заходи суб’єкти господарювання зобов'язані повідомити територіальне відділення протягом десяти днів після дня їх отримання.

Як зазначила Олександр ВИХОВАНЕЦЬ, "виконання наданих рекомендацій буде ретельно проконтрольоване з боку Відділення".