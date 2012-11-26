Бізнесмен отримав землю в центрі Вінниці за фальшивим документами

Вінницьке підприємство за підробленими документами отримало 0,22 га землі у центрі міста.

Прокуратурою м. Вінниці, за результатами проведеної перевірки в порядку правозахисної діяльності, встановлено факт вчинення службового підроблення та зловживання службовим становищем посадовими особами ПП "Дельта-Аруст".

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Підприємство за підробленими документами отримало в центрі міста земельну ділянку площею 0,22 га, вилучену з постійного користування Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова, для будівництва комерційного об'єкту, де вирубали 29 дерев різних порід. Цим самим заподіяли збитків державі на 96,5 тис. грн.

Дані про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Вінницьким міським відділом УМВС України у Вінницькій області розпочато досудове розслідування.