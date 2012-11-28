Ветміліція «впіймала» 8 тонн сумнівної копченої риби

Працівники міліції в одному зі складських приміщень, розташованих в місті Вінниці по вулиці Чехова, виявили небезпечну рибну продукцію на загальну суму майже 145 тисяч гривень.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Під час перевірки місць зберігання тваринницької продукції в одному з складських приміщень, розташованих в м. Вінниці, працівники відділу ветеринарної міліції УМВС України у Вінницькій області виявили та вилучили 8 тонн прісноводної в’яленої та копченої риби на суму майже 145 тисяч гривень без ветеринарних документів та будь-якого маркування щодо її виробника.

Як повідомив начальник ветеринарної міліції УМВС України у Вінницькій області Павло Дармограй, виявлена рибна продукція була вилучена з обігу та направлена на відповідальне зберігання до встановлення її походження та якості. Зі слів 37-річного підприємця, якому належить виявлена рибна продукція, привіз він її з Черкаської області для реалізації на ринках міста Вінниці.

Правопорушника притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 107 КУпАП «Порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог», яка тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.