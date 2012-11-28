Водій «вісімки» після аварії залишив свою пасажирку помирати
10:20, 28 листопада 2012Вінниця
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Втік з місця пригоди
25 листопада о 20.15 годині в селі Білоусівка Тульчинського району водій автомобіля «ВАЗ-2108» не справився з керуванням, виїхав на узбіччя дороги, внаслідок чого автівка перекинулася. Після цього водій з місця події втік.
Як повідомляє СГЗ УМВС у Вінницькій області, внаслідок ДТП пасажирка автомобіля, 17-річна жителька с. Заозерне, отримала важкі травми та була госпіталізована в лікарню.
В ході проведення пошукових заходів працівниками ДАІ встановлено особу водія, що був за кермом автомобіля. Ним виявився 20-річний односелець потерпілої.
Міліція проводить розслідування.
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