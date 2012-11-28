У Хмільнику напишуть правила для Мурок і Жучок
13:23, 28 листопада 2012Вінниця
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Унормують утримання тварин
Питання затвердження правил утримання тварин мають внести до річного Плану діяльності Хмільницької міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік.
Про це повідомляє «Громадський форум Хмільниччини».
Правила мають розробити з метою встановлення єдиних вимог до утримання та поводження з тваринами.
Розробником Правил утримання тварин проектом рішення визначено Управління ЖКГ та КВ міської ради.
Якщо План затвердять, то є реальний шанс, що в першому кварталі 2013 року Хмільник все ж таки матиме такі правила.
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