У Хмільнику напишуть правила для Мурок і Жучок

Питання затвердження правил утримання тварин мають внести до річного Плану діяльності Хмільницької міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік.

Про це повідомляє «Громадський форум Хмільниччини».

Правила мають розробити з метою встановлення єдиних вимог до утримання та поводження з тваринами.

Розробником Правил утримання тварин проектом рішення визначено Управління ЖКГ та КВ міської ради.

Якщо План затвердять, то є реальний шанс, що в першому кварталі 2013 року Хмільник все ж таки матиме такі правила.