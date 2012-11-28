Гройсман бути губернатором області не хоче

Володимир Гройсман не погодиться стати головою Вінницької ОДА, якщо Президент зробить йому таку пропозицію.

Про це він сказав в інтерв’ю «Вінницьким реаліям».

Зокрема, журналіс запитав чинного мера Вінниці наступне:

- Володимире Борисовичу, перші особи держави, перебуваючи з візитами у Вінниці, не втомлюються хвалити Вас за «Прозорий офіс» та інші новації. Миколу Джигу обрали депутатом. Якщо Президент запропонує очолити облдержадміністрацію, погодитеся на «підвищення»?

- Ні... Чесно кажучи, навіть такого бажання у мене ніколи не виникало. Мені здається, що губернатором має бути людина, яка добре розбирається в аграрному секторі. Себе до таких не відношу, - відповів Володимир Гройсман. - Що стосується Миколи Васильовича, то я вітаю його з перемогою. Я вже говорив, що в його особі область втрачає сильного губернатора, але набуває сильного депутата