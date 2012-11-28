Гройсман бути губернатором області не хоче
Володимир Гройсман не погодиться стати головою Вінницької ОДА, якщо Президент зробить йому таку пропозицію.
Володимир Гройсман не погодиться стати головою Вінницької ОДА, якщо Президент зробить йому таку пропозицію.
Про це він сказав в інтерв’ю «Вінницьким реаліям».
Зокрема, журналіс запитав чинного мера Вінниці наступне:
- Володимире Борисовичу, перші особи держави, перебуваючи з візитами у Вінниці, не втомлюються хвалити Вас за «Прозорий офіс» та інші новації. Миколу Джигу обрали депутатом. Якщо Президент запропонує очолити облдержадміністрацію, погодитеся на «підвищення»?
- Ні... Чесно кажучи, навіть такого бажання у мене ніколи не виникало. Мені здається, що губернатором має бути людина, яка добре розбирається в аграрному секторі. Себе до таких не відношу, - відповів Володимир Гройсман. - Що стосується Миколи Васильовича, то я вітаю його з перемогою. Я вже говорив, що в його особі область втрачає сильного губернатора, але набуває сильного депутата