Вінницький гросмейстер виграв меморіал Сластіна

У ДЮСШ № 6 Вінницького міського спорткомітету пройшов турнір з 64-клітинкових (російських) шашок пам’яті Валерія Сластіна. Він був майстром спорту СРСР і відомим далеко за межами Вінниці тренером, який виховав цілу плеяду молодих шашкових майстрів і кандидатів у майстри спорту.

В змаганні взяли участь 15 спортсменів, які представляли Вінницю, Козятин і Чернігівську область.

Перше місце впевнено посів вінницький міжнародний гросмейстер Олександр Пустовіт, перший чемпіон світу з шашок-64 в грі за листуванням. Він набрав у 7 турах 12 очок з 14 можливих. Інші призові місця розділили 17-річні вінницькі кандидати у майстри спорту Віталій Луценко і Василь Пікіняр. Вони є вихованцями провідного тренера МДЮСШ № 6 Дмитра Мариненка, заслуженого тренера України.

– Результати меморіального змагання – досить логічні. Олександр Пустовіт повернувся до очної гри після тривалої перерви і останнім часом демонструє високий клас. Конкуренцію у Вінниці йому складають молоді шашкісти, – прокоментував Дмитро Мариненко.