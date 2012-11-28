Вінничан навчать шукати місця сили

Книгарня «Є» запрошує на майстер-клас «Місцями сили рідної землі», який відбудеться 5 грудня.

«Місцями cили» прийнято називати ділянки з незвичайними біоенергетичними властивостями. Це і природні утворення, і місця визначних подій, і так звані «намолені місця».

Термін походить із книг Карлоса Кастанеди, так називалися місця, які є джерелом тонкої енергії, у яких чародій може керувати дійсністю і насичуватись магічною силою. Нині такі місця досліджують, їхню унікальність інколи підтверджують об’єктивними даними, інколи – ні, проте достеменно невідомо, як вони впливають на людину і чи впливають взагалі.

Місць сил на нашій землі чимало. Психолог Наталя Демчук та мандрівник Кузьма Федченко презентують у рамках майстер-класу свій проект «З любов’ю до України – місцями сили рідної Землі» та розкажуть, як на малій та великій батьківщині відшукати маршрути світлої енергетики.

