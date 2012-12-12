Податківцю-вінничанину дали 5 років тюрми

Набув чинності вирок Вінницького міського суду Вінницької області стосовно хабарника – начальника відділу управління податкової міліції ДПС у Вінницькій області.

Про це повідомляє прес-центр СБ України.

У серпні 2011 року до СБУ звернувся один із місцевих приватних підприємців із заявою про те, що співробітник податкової міліції вимагає у нього 5 тисяч доларів США за відмову у порушенні кримінальної справи за фактом виявлених ДПІ порушень податкового законодавства у його фінансово-господарській діяльності. Щоб убезпечити себе від можливого викриття, податківець надав підприємцю банківський розрахунковий рахунок, на який потрібно було перерахувати гроші.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час передачі квитанції про переведення на рахунок 40 тисяч гривень.

Розглянувши матеріали кримінальної справи, порушеної стосовно хабарника органами прокуратури, суд визнав його винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.190 (шахрайство) та ч.4 ст.369 (давання хабара службовій особі, яка займає відповідальне становище) Кримінального кодексу України і призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік.