Посадовці «відмили» на молоці понад 3 мільйони гривень

Працівники податкової міліції ДПС викрили на Вінниччині фінансову оборудку у молочній галузі на суму понад 3 мільйони гривень.

Про це повідомляє старший інспектор з ОД штабу УПМ ДПС у Вінницькій області Ольга Шишківська.

В той час, як питання закупівлі молока від населення перебуває під особливим контролем обласної влади та податкової служби області, ділки нарощували мільйонні капітали, використовуючи кримінальні схеми саме при заготівлі молока.

Посадові особи фірми у Хмільницькому районі задешево і за готівку скуповували молоко у місцевих жителів молоковозами, тоді як за документами вартість продукції виростала на кілька порядків, та ще й закупівля здійснювалася не у селян, а у солідних столичних фірм. Проте податківцями у ході відпрацювань було з’ясовано, що відображені по бухгалтерському та податковому обліках операції були лише імітацією бурхливої міжрегіональної діяльності, а фірми-партнери мають усі ознаки фіктивності.

Натомість сума податків, яку через подібні оборудки зловмисники приховали від сплати до бюджету, і яку їм усе ж доведеться повернути - понад 3 мільйони гривень, є цілком реальною. Як і кримінальне провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, розпочате слідчим управління ДПС у Вінницькій області.

Зараз триває досудове розслідування, також вживаються заходи по відшкодуванню завданих державі збитків.