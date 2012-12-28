Вінницьку мерію перетворили у дитячу виставку

27 грудня у вестибюлі міської ради презентували художню виставку учасників обласного дитячого фестивалю-конкурсу візуального мистецтва «Різдвяна зірка». Виставка представляє кращі дитячі роботи на теми «Новорічний подарунок» та «Різдвяні мрії», повідомляє http://lorna-l.livejournal.com/.

Організатори дитячого фестивалю – Вінницький обласний художній музей, департамент культури Вінницького міськвиконкому. Починаючи з цього року, «Різдвяна зірка» проходить за підтримки Вінницького міського голови Володимира Гройсмана. Учасники фестивалю – талановиті діти, представники загальноосвітніх та художніх шкіл, шкіл естетичного виховання, творчих студій, майстерень Вінниці та Вінницької області.

На презентації були присутні діти та їх батьки. Талановиті учні Вінницької дитячої музичної школи № 1 (директор - Тетяна Бурдейна-Публіка) демонстрували свою майстерність та вигравали та співали чудових святкових мелодій. Дітей вітав найкращій вінницький Дід Мороз - Олександр Шемет.