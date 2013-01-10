Великий волейбол у Вінниці
15:00, 10 січня 2013Вінниця
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Суперлігові баталії на вихідних
В останні три дні цього тижня вінницькі любителі спорту мають можливість насолодитися іграми у волейбольній суперлізі.
4 матчі проходитимуть на майданчику Вінницького національного медичного університету.
Спочатку змагатимуться чоловічі клуби. ВНАУ (Вінниця) поміряється силами з “Фаворитом” (Лубни) 11 січня о 16.00 і 12 січня – також о 16.00.
А жіночий суперліговий ВК “Кряж-Медуніверситет” (Вінниця) боротиметься проти “Контініум-Волині” 12 січня о 17.00 і 13 січня о 11.00.
Вхід глядачів – вільний.
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