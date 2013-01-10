Великий волейбол у Вінниці

В останні три дні цього тижня вінницькі любителі спорту мають можливість насолодитися іграми у волейбольній суперлізі.

4 матчі проходитимуть на майданчику Вінницького національного медичного університету.

Спочатку змагатимуться чоловічі клуби. ВНАУ (Вінниця) поміряється силами з “Фаворитом” (Лубни) 11 січня о 16.00 і 12 січня – також о 16.00.

А жіночий суперліговий ВК “Кряж-Медуніверситет” (Вінниця) боротиметься проти “Контініум-Волині” 12 січня о 17.00 і 13 січня о 11.00.

Вхід глядачів – вільний.