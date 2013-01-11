16-річни юнак обікрав рідного батька
11:20, 11 січня 2013Вінниця
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Обчистив кишені
8 січня з квартири 40-річного жителя м. Вінниці були викрадені гроші в сумі майже 1320 гривень.
Згідно з повідомленням СГЗ УМВС у Вінницькій області, про це працівникам міліції заявив потерпілий.
За словами чоловіка, гроші знаходились в кишені його куртки.
В ході проведення оперативних заходів правоохоронцями встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення може бути причетним його 16-річний син.
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