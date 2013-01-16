Рятувальники знайшли в палаючому будинку загиблого і живого

15 січня о 21:54 в оперативно-координаційний центр ТУ МНС у Вінницькій області надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку в с. Студена Піщанського району. На місце пожежі відразу ж був направлений черговий караул державної пожежно-рятувальної частини № 27 смт Піщанка і місцева добровільна пожежна команда.

Про це повідомляє прес-служба МНС України у Вінницькій області.

При проведенні вогнегасних робіт рятувальниками було врятовано 56-літній господаря будинку.

Також на місці пожежі виявлено тіло людини у віці близько 65 років. Особа встановлюється. Менше ніж за годину пожежу було ліквідовано.

Вогонь встиг частково знищити домашні речі і пошкодив вікна і двері.

Врятований від госпіталізації відмовився. За попередніми даними, займання сталося через куріння в ліжку в нетверезому стані.