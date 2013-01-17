Вінничанки зі складною вагітністю народжуватимуть в чотирьох перинатальних центрах

Складні пологи у вінничанок прийматимуть в чотирьох міжрайонних перинатальних центрах ІІ рівня. Їх створення передбачене "Програмою економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2013 рік".

Про це кореспонденту УКРІНФОРМу повідомив заступник начальника управління охорони здоров’я і курортів Вінницької ОДА Василь Паненко.

- Створення на Вінниччині міжрайонних центрів перинатальної допомоги ІІ рівня передбачене концепцією розвитку перинатальної служби України і включене до програми соціально-економічного розвитку області на 2013 рік. Згідно з планом, їх буде чотири, - у Вінниці та трьох містах-райцентрах: Могилеві-Подільському, Бершаді та Тульчині. Вони обслуговуватимуть породіль, в яких вагітність протікає з ускладненнями, або ж є потреба в особливому догляді мами і дитини після пологів, з умовної 60-кілометрової зони, - сказав Василь Паненко.

За його словами, наразі завершуються організаційні процедури набуття статусу міжрайонного перинатального центру ІІ рівня Вінницьким міським центром матері і дитини, готова матеріальна база та персонал до початку роботи такого закладу і в Могилеві-Подільському. Відтак, вони відкриються вже в найближчі місяці. Протягом року запрацює міжрайонний перинатальний центр і в м. Бершадь.

Як повідомив посадовець, суттєву допомогу в устаткуванні центрів сучасним обладнанням область отримає за українсько-швейцарською програмою "Здоров’я матері та дитини". Наразі вже проведені тендери на придбання сучасного медустаткування на 600 тисяч франків, які виділила Швейцарська Конфедерація.

