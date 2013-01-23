Податківці збільшили надходження до бюджету на 300 мільйонів

Вінницькі податківці у 2012 році мобілізували до бюджетів усіх рівнів майже 4,5 мільярдів гривень, що 300 млн. гривень більше, аніж торік.

Про це повідомила голова ДПС у Вінницькій області Ірина Зленко.

«Попри те, що 2012-й рік був складним і для бізнесу, і для нашої служби, до бюджетів усіх рівнів вдалося мобілізувати майже 4,5 мільярдів гривень. Це приблизно на 300 мільйонів більше, як торік. Найбільше радує, що 97% податкових платежів - це добровільно задекларовані платниками суми», - сказала І. Зленко.

За її словами, найвищого приросту платежів вдалося досягти з податку на доходи фізичних осіб – 193 млн. гривень, ПДВ – 160 млн. гривень та з єдиного податку для суб’єктів малого бізнесу – 88 мільйонів гривень.

В результаті місцеві бюджети області отримали майже на 20% більше, аніж торік – 2244, 1 млн. гривень.