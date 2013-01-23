У трамваях та тролейбусах прокатались 143,6 млн. пасажирів

10:20, 23 січня 2013
Вінниця
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Потягом 2012 року

За 2012р. міським електротранспортом перевезено 143,6 млн. пасажирів.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

У тому числі тролейбусним транспортом – 75,4 млн. пасажирів, трамвайним – 68,2 млн.

Обсяги виконаного пасажирообороту становили відповідно 309,1 та 279,6 млн.пас.км.

Кількість перевезених пасажирів міським електротранспортом та його пасажирооборот у порівнянні з 2011р. зросли майже на чверть (на 24,5%).

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