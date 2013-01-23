У трамваях та тролейбусах прокатались 143,6 млн. пасажирів

За 2012р. міським електротранспортом перевезено 143,6 млн. пасажирів.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

У тому числі тролейбусним транспортом – 75,4 млн. пасажирів, трамвайним – 68,2 млн.

Обсяги виконаного пасажирообороту становили відповідно 309,1 та 279,6 млн.пас.км.

Кількість перевезених пасажирів міським електротранспортом та його пасажирооборот у порівнянні з 2011р. зросли майже на чверть (на 24,5%).