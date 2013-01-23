“Свобода” висуне єдиного кандидата від опозиції в депутати облради
11:20, 23 січня 2013Вінниця
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По Калинівському району
26 січня відбудеться конференція Вінницької обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода».
Згідно з повідомленням прес-служби Вінницької обласної організації ВО «Свобода», в ході конференції буде висунутий єдиний кандидат від ВО “Свобода” і Об’єднаної опозиції на виборах 24 лютого до Вінницької обласної ради по Калинівському району.
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