Президент нагородив Миколу Кучера орденом

«За заслуги» ІІІ ступеня

Миколу Кучера, директора акціонерного товариства «Зернопродукт МХП» Віктор Януковий нагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Про це йдеться в Указі Президента №35/2013 від 22 січня «Про нагородження державними нагородами України з нагоди

«Дня Соборності й Свободи України». «За значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю постановляю: Нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня КУЧЕРА Миколу Івановича - директора акціонерного товариства «Зернопродукт МХП», Вінницька область».

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