Президент нагородив Миколу Кучера орденом
11:40, 23 січня 2013Вінниця
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«За заслуги» ІІІ ступеня
Миколу Кучера, директора акціонерного товариства «Зернопродукт МХП» Віктор Януковий нагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.
Про це йдеться в Указі Президента №35/2013 від 22 січня «Про нагородження державними нагородами України з нагоди
«Дня Соборності й Свободи України».
«За значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю постановляю:
Нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня КУЧЕРА Миколу Івановича - директора акціонерного товариства «Зернопродукт МХП», Вінницька область».
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