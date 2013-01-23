Дві вантажівки злетіли з "окружної" біля Калинівки

22 січня, рухаючись по об’їзній дорозі міста Калинівка Вінницької області, зійшли із траси та загрузли у снігові дві фури, одна з яких належала турецькій фірмі. Причиною стала ожеледиця.

Про це повідомляє служба профілактичної роботи управління Державтоінспекції у Вінницькій області.

Водій вантажівки «МАН», який прямував із Туреччини до Москви, на об’їзній дорозі міста Калинівки не справився із керуванням та злетів з дороги, перетнувши зустрічну смугу. За словами водія, перед ним рухався автомобіль і, щоб не скоїти з ним зіткнення, довелося різко загальмувати.

Такі дії на слизькій дорозі призвели до виносу вантажівки на зустрічну смугу, де вона загрузла в сніг. На щастя, назустріч не рухалися автомобілі і не сталося автопригод. Вочевидь, кажуть у Державтоінспекції, турецький водій порушив швидкісний режим, хоча на цій ділянці дороги стоять обмежувальні швидкісні знаки.

За два-три кілометра від нього на цьому ж автошляху з’їхала з дороги інша фура із порожньою платформою. Обом водіям на допомогу прийшли співробітники ДАІ, задіявши дорожні служби та спецтехніку. Тим часом, щоб уникнути дорожніх аварій, на в’їзді та виїзді цієї траси були виставлені екіпажі ДПС, які попереджали водіїв, про небезпеку на цій ділянці дороги, а дорожні служби посипали її сольовою сумішшю.

У Державтоінспекції області нагадують, що працівники ДАІ, у зв’язку із складними погодними умовами, надають посильну допомогу учасникам дорожнього руху, які опинилися у скрутній ситуації. У таких випадках слід телефонувати на номер «гарячої лінії» Державтоінспекції за тел. 59-33-33 чи 102, або відіслати смс – повідомлення на номер 067 432 02 00.