Колишній засуджений "промишляв" на Вишеньці

Працівники вінницької міліції затримали зловмисника, який наприкінці минулого року скоїв крадіжки жіночого одягу та грошей. Від дій зловмисника постраждали дві вінничанки. Сума завданого збитку становить майже 15 тисяч гривень.

Днями працівники вінницької міліції затримали 48-річного зловмисника, якого підозрюють у скоєні крадіжок жіночого одягу з торгового кіоску на ринку «Юність» та крадіжки сумки з грошима у викладача однієї з вінницьких шкіл.

Про це повідомляє Ірина Добровольська з СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

До приміщення торгового кіоску зловмисник потрапив вночі шляхом пошкодження ролетів та розбиття віконного скла. Після нічного візитера власниця кіоску виявила нестачу товару на загальну суму 10 тисяч гривень. На місці кримінального правопорушення працівники міліції вилучили відбитки пальців рук зловмисника.

Через кілька днів до міліції звернулась 54-річна жінка, яка працює вчителем однієї з шкіл міста, розташованих неподалік від ринку «Юність», з повідомленням про те, що невідома особа з приміщення класної аудиторії скоїла крадіжку її сумки з особистими речами та гаманцем з грошима в сумі 3 850 гривень. Загальна сума викраденого становить близько 5 тисяч гривень.

В ході проведення оперативно-пошукових заходів працівниками міліції встановлено, що до обох злочинів причетна одна й та сама особа – 48-річний раніше судимий вінничанин. В діях чоловіка вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 Кримінально кодексу України, за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.