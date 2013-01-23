14-річний підліток згвалтував 9-річну школярку

На Вінничині 14-річного хлопця затримано за підозрою у тому, що він зґвалтував 9-річну дівчинку.

Про це УНН повідомили у МВС України.

Правоохоронці Немирівського району затримали14-річногомешканця села Ситківці за підозрою у зґвалтуванні9-річноїдівчинки.

“Факт зґвалтування дівчинки із застосуванням фізичного насильства мав місце біля сільського магазину в селі Ситківці”, — уточнив співрозмовник агентства у МВС, додавши, що слідчим відділом Немирівського МВ УМВС України розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 152 КК України за фактом зґвалтування.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України.

“Наразі обставини скоєння злочину та мотиви з’ясовуються правоохоронцями”, — повідомили у МВС.