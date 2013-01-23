73 маленьких вінничан відібрали для календаря

Благодійна організація «Подільська громада» запрошує 25 січня о 16.00 в кінотеатр «Родина» (м. Вінниця, вул. Козицького, 47) на урочисте нагородження переможців фотоконкурсу «Щасливі емоції маленьких вінничан». Результатам якого - створений календар на 2013 рік.

Фотоконкурс був ініційований та проведений Благодійною організацією БФ «Подільська громада». З 3 по 16 грудня 2012 року усі бажаючі могли надсилати на електронну пошту організації фотографії, на яких зображені дітки віком від 0,5 до 12 років. Обов’язкова умова конкурсу – надіслані роботи мали відображати «живі емоції» маленьких вінничан. На створення майбутнього календаря експертною комісією було обрано 58 фотографій, на яких зображено 73 дитини різного віку.

Крім презентації та урочистого вручення новостворених календарів та іменних подяк, до переможців фотоконкурсу завітають клоуни, які створять для них дитяче свято та веселий позитивний настрій. Крім того, всі бажаючі матимуть змогу переглянути веселий мультфільм «РІО».

Запрошуємо на захід для отримання заряду позитивної емоції, а також для подальшого розповсюдження інформації про поширення календаря з метою збору коштів на адаптацію школи-гімназії №6 для дітей на візках в рамках благодійної програми «Школа – доступна для всіх».