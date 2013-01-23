Вінницькі індорхокеїсти виграли турнір у Польщі

У Любянці (Польща) відбувся 16-й міжнародний юнацький турнір з індорхокею (хокей на траві в залі). В змаганні взяли участь юнаки 2000–2001 р.н. На старт вийшли 16 команд з Польщі, України і Словаччини.

Вінницю на турнірі представляли дві збірні обласної СДЮШОР «Олімпія» з хокею на траві (директор – Федір Новік). Старші за віком подільські «олімпійці» вибороли перше місце, молодша команда – 16-е. Чемпіони у підгрупі виграли 6 матчів і одного разу зіграли внічию. У півфіналі вінничанам вдалось здолати команду Коростеня (Житомирська область) лише в серії пенальті. А у фіналі СДЮШОР «Олімпія» з рахунком 2:0 переграла команду зі Словаччини.

Готували нашу команду до змагань головний тренер Сергій Бакум і тренер Фелікс Ковальський. Обидва – тренери-викладачі СДЮШОР «Олімпія».

– Цікаво, що у фіналі нашим юнакам довелося грати з ... дівчатками, що не заборонялося регламентом змагань. До речі, у двох польських колективах на майданчик також виходили разом представники обох статей. За словацьку команду лише на воротах стояв юнак, а всі польові гравці виявились представницями слабкої статі. Проте грали вони дуже потужно, недарма вийшли до фіналу, – розповів Фелікс Ковальський.

У якості подарунки всі юні вінницькі чемпіони отримали новенькі фірмові ключки від організаторів. Кращим гравцем турніру визнали хокеїста СДЮШОР «Олімпія» Сашу Зінкевича. За це йому подарували надувний човен з веслами. Зрозуміло, здутий і запакований. Але товариші жартома запропонували Сашку надути човен і по воді діставатись Варшави.