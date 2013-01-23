На Вінниччині за п’ять років закрилися 75 шкіл

За п’ять років на Вінниччині через зменшення наповнюваності закрились сімдесят п’ять шкіл - дітей шкільного віку поменшало на 30 тисяч.

Про це на прес-конференції заявив начальник управління освіти і науки Вінницької ОДА Ігор Івасюк.

- Ми маємо надлишок мережі навчальних закладів середньої освіти. І цей надлишок склався історично. Він не був би таким проблемним, якби демографічна ситуація не впливала на наповнюваність класів і шкіл. На жаль, ми маємо сталу тенденцію до скорочення кількості дітей шкільного віку, - сказав Івасюк. - Наприклад, 2007/08 навчального року в області було 1019 шкіл, у яких навчалось 184 тисячі дітей. В 2008/09 – кількість учнів зменшилась на 10 тисяч і 13 шкіл довелось закрити. Ця тенденція збереглася відповідно у 2009/10 та 2010/11 роках, коли кількість дітей шкільного віку відповідно зменшувалась до 169 і 160 тисяч, а шкіл загалом поменшало на 32. Минулий навчальний рік ми область закінчили на цифрі 157 тисяч школярів і ще чотирнадцять закритих шкіл.

Наразі в області діє 944 школи, у яких навчається 154 тисячі дітей.

За словами посадовця, жодного з названих років ми не мали навіть натяку на зростання кількості учнів. Навпаки, за 5 років дітей шкільного віку в області поменшало на 30 тисяч! Як результат – за цей час закрито 75 шкіл.

Наповнюваність класів і далі падає, зменшується наповнюваність шкіл. Збільшується кількість малокомплектних шкіл. Зокрема, каже Івасюк, закладів, у яких навчається до 10 учнів - 27, 30 шкіл, - де навчається до 20 учнів.

У 2012 році за погодженням з територіальними громадами на Вінниччині було закрито 11 шкіл, іще 6 призупинили навчальний процес через відсутність учнів. У 29 проведено реорганізацію шляхом пониження ступеню, або створення навчально-виховних комплексів, - шкіл-садочків.