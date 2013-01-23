Міліціонери вимагали 1200 грн за дозвіл торгувати фруктами

Прокуратурою м. Вінниці відкрито кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання хабара міліціонерами та представником одного із контролюючих органів.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

За безперешкодне здійснення роздрібної торгівлі фруктами вінничанином до кінця січня цього року два дільничні інспектори міліції міського відділу УМВС України у Вінницькій області та працівник одного із контролюючих органів м. Вінниці вимагали у нього та отримали хабар у розмірі 1200 грн.

Двоє із правопорушників затримані на місці події в порядку ст. 208 КПК України та поміщені в ізолятор тимчасового утримання. На даний час вживаються усі можливі заходи для встановлення місця перебування третього підозрюваного.

У кримінальному провадженні, відкритому за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара групою осіб) КК України, проводяться допити свідків, призначено судово-криміналістичні експертизи, виконуються інші слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин злочину.

Санкцією ч. 3 ст. 368 КК України передбачено позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.