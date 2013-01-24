Прокуратура викрила розтрати посадовців на 183 тисячі гривень

На Вінниччині виявлено непоодинокі факти незаконної розтрати бюджетних коштів, повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Органами прокуратури Вінниччини проведено перевірки в порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів, за результатами яких відкрито ряд кримінальних проваджень.

Могилів-Подільським міжрайпрокурором розпочато кримінальне провадження (попередня кваліфікація ч. 2 ст. 191 - привласнення, розтрата, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, ч.1 ст. 366 - складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів. КК України) за фактом незаконного перерахування міським комунальним підприємством 44 тис. грн. бюджетних коштів одному приватному підприємцю за фактично невиконані будівельні роботи.

Прокуратурою Тульчинського району розпочато кримінальне провадження (попередня кваліфікація ч. 1 ст. 367 КК України - службова недбалість, що завдала істотної шкоди державним інтересам за фактом службової недбалості посадових осіб Тульчинської міської ради, з вини яких зайво перераховано суб’єкту господарювання 64 тис. грн. бюджетних коштів за роботи щодо облаштування спортивного майданчика.

Прокуратурою Крижопільського району розпочато кримінальне провадження (попередня кваліфікація ч. 2 ст. 367 КК України службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) за фактом службової недбалості, вчиненої посадовими особами Крижопільської ДЮСШ, якими незаконно витрачено 75 тис. грн. бюджетних коштів на оплату комунальних послуг одному сільськогосподарському товариству.