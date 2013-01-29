Котельні вінницьких шкіл несуть загрозу

Територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Вінницькій області з 21 по 25 січня проведено перевірки технічного стану котелень в дошкільних та загальноосвітніх закладах. Було перевірено 11 котелень та виявлено 108 порушення вимог нормативно-правових актів з промислової безпеки та охорони праці.

Про це повідомила прес-служба ТУ Держгірпромнагляду у Вінницькій області.

Серед основних порушень: відсутність дозволів на виконання робіт з підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; не проведено експертне обстеження котлів та технічні огляди; не призначено осіб відповідальних за справний стан та безпечну експлуатацію котлів; не проведено регулювання запобіжних клапанів котлів; відсутня примусова витяжна вентиляція в котельнях, що працюють на твердому паливі; не складено графік технічного обслуговування та ремонту споруд систем газопостачання.

За допущені порушення до адміністративної відповідальності притягнуто вісьмох посадових осіб, в тому числі два директори шкіл: ЗОШ І-ІІІ ст. с. Сальник Калинівського району та ЗОШ І-ІІІ ст. с. Степанівка Вінницького району.

У дошкільному навчальному закладі «Веселка» смт. Вороновиця та ЗОШ І-ІІІ ст. №1 смт. Вороновиця заборонено експлуатацію чотирьох котлів.