Дах Будинку культури мало не завалився від снігу

30 січня о 09:38 до вінницьких рятувальників від жителів села Жабелівка надійшло повідомлення, що внаслідок нагромадження снігового покриву на даху місцевого будинку культури є небезпека обвалу конструкції покрівлі.

Прио це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Для ліквідації загрози руйнування було залучено співробітників державної частини спеціальної пожежної техніки №24, які за допомогою автодрабини піднялись на будинок та розчистили від снігу понад 120 квадратних метрів площі.

