Дах Будинку культури мало не завалився від снігу
13:00, 31 січня 2013Вінниця
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Люди вчасно схопились
30 січня о 09:38 до вінницьких рятувальників від жителів села Жабелівка надійшло повідомлення, що внаслідок нагромадження снігового покриву на даху місцевого будинку культури є небезпека обвалу конструкції покрівлі.
Прио це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Для ліквідації загрози руйнування було залучено співробітників державної частини спеціальної пожежної техніки №24, які за допомогою автодрабини піднялись на будинок та розчистили від снігу понад 120 квадратних метрів площі.
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