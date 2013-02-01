Літинський автопарк - розпродують

23 січня відбулося засідання конкурсної комісії з визначення умов та строку проведення конкурсу з продажу об’єкта державної власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Літинський автобусний парк».

Про це з посиланням на Регіональне відділення Фонду держмайна по Вінницькій області повідомляє ВІННИЦЯ.Інфо.

Майновий комплекс державного підприємства «Літинський автобусний парк» розташований за адресою: смт Літин, вул. Сосонське шосе, 4.

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ становить 2,49 млн. гривень. Конкурс призначено на 01 березня 2013 року.

Крім того, відділення повідомляє проведення аукціонів з продажу об’єктів державної власності:

– будівлі їдальні загальною площею 422,9 кв.м., що під час приватизації не увійшла до статутного капіталу СВАТ «Садовод» та перебуває на позабалансовому рахунку ТОВ «Шанс» за адресою: Іллінецький район, с.Криштопівка, вул.Хутірська, 24 а.

Початкова вартість продажу становить 47,7 тис. гривень, в т.ч. ПДВ 7,95 гривень. Аукціон призначено на 22 лютого 2013 року.

– двоповерхової будівлі їдальні з підвалом загальною площею 896,8 кв.м., що під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Чечельницький цукровий завод» та перебуває на позабалансовому рахунку ТОВ «ЛісМайстер» за адресою: смт Чечельник, вул. Заводська, 1.

Початкова вартість продажу становить 52,6 тис. гривень, в т.ч. ПДВ 8,7 тис. гривень. Аукціон призначено на 01 березня 2013 року.