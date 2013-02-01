Вінничан чекає "Ромео і Джульєтта" на пуантах

Романтичний балет за знаменитою трагедією Вільяма Шекспіра «Ромео та Джульєтта» вінничани побачать 3 лютого о 19.00 у виконанні зірок санкт-петербурзького балету. У жовтні 2012 року солісти Маріїнки зібрали аншлаг у залі музично-драматичного театру з іншого класикою - балетом «Лебедине озеро». Тепер нас чекає вічна історія любові, втілена граційними артистами на пуантах, пише lorna-l.livejournal.

Чудова музика Сергія Прокоф'єва та трагедія Шекспіра про кохання юнака та дівчини з двох ворогуючих сімейств Монтеккі і Капулетті злилися у вічну класику балету. У співпраці з режисером Сергієм Радловим та драматургом Адріаном Піотровським, Прокоф'єв створив драматичну основу балету і написав до нього музику ще в 1935 році. Було написано сценарій балету в чотири акти зі щасливим кінцем, який різко відрізнявся від фіналу знаменитого твору. Ця редакція, однак, так і не дійшла до постановки. Класику вирішено було не міняти і в 1938 році відбулася прем'єра, а в 1940 балетмейстер Леонід Лавровський, незважаючи на заперечення Прокоф'єва, значно змінив партитуру балету, який після прем’єри був удостоєний Сталінської премії. З усіх найбагатших засобів виразності балету, Лавровський обрав прийоми, найбільш близькі до законів природної виразності, з'єднавши танець з драматичною пантомімою, з тонким психологічним малюнком ролей. Головну жіночу роль було одразу і надовго віддано прославленій Галині Улановій, яка створила неповторний образ Джульєтти, що став її коронним номером.

Ця класична постановка «Ромео та Джульєтти» має чітку оповідну лінію, елегантні, вишукані танці, ліричні дуети. Солісти Маріїнки блискуче втілюють в життя цю класику. Russian Classic Grand Ballet - антрепризний театр, який з успіхом гастролює країнами близького та далекого зарубіжжя. У його постановках можна побачити як відомих зірок петербурзького балету, так і тих, хто робить свої перші професійні кроки.



Балет - це свято, де артисти без слів передають сюжет трагедії, самою лише пластикою розкриваючи внутрішній світ безсмертних героїв Шекспіра. Краса рухів, досконалість тіл, блиск та оригінальність костюмів: «Ромео та Джульєтта» Прокоф'єва - один з найпопулярніших балетів двадцятого сторіччя, безсмертна класика, яку варто побачити.

Вартість квитків: 80-180 гривень. Квитки у театральній касі: 67-09-07.