Громадськість контролюватиме використанням бюджетних коштів

Вінниччина стане пілотним регіоном з реалізації програми "Контроль за використанням державних коштів" – пристали на пропозицію Асоціації платників податків України (АППУ).

Про це повідомляє майт Вінницької обласної ради.

- Цей проект близький до повноважень обласної Ради, адже ми затверджуємо бюджет і здійснюємо контроль за його виконанням. Але, на жаль, механізми контролю недосконалі. І тому, якщо проект покликаний їх удосконалити, він є дуже потрібним, - голова Вінницької обласної ради Сергій Татусяк.

Голова облради зауважив, що проект є конкретним змістовим наповненням Меморандуму про співпрацю, який у жовтні минулого року підписали Вінницька обласна Рада, обласна державна адміністрація і Територіальне відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України". Обласна Рада охоче візьме в ньому участь, за умови, що до нього долучиться якомога більше громадських організацій.

Суть проекту полягає в тому, щоб навчити громадськість контролювати використання бюджетних коштів, які акумулюються за рахунок сплачених українцями податків. Остаточна редакція програми "Контроль за використанням державних коштів" буде затверджена в середині лютого і реалізовуватиметься як пілотний проект в регіоні протягом 3-х місяців.