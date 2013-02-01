Двоє чоловіків згоріли у пожежі

12:00, 01 лютого 2013
Вінниця
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В Шаргородському районі

31 січня близько 15:36 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №34 м. Шаргород надійшло повідомлення про те, що у с. Перепільченці в одному із житлових будинків сталося загорання.


Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як з’ясувалося згодом, внаслідок пожежі загинули 56-річний та 66-річний чоловіки. Також вогнем було знищено шиферне покриття будинку та домашні речі.

Попередня причина загорання – порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.

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