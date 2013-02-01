Двоє чоловіків згоріли у пожежі

31 січня близько 15:36 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №34 м. Шаргород надійшло повідомлення про те, що у с. Перепільченці в одному із житлових будинків сталося загорання.

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.



Як з’ясувалося згодом, внаслідок пожежі загинули 56-річний та 66-річний чоловіки. Також вогнем було знищено шиферне покриття будинку та домашні речі.



Попередня причина загорання – порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.