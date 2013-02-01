З початку року калинівські міліціонери підробили 9 протоколів

Прокуратурою Калинівського району розпочато досудове слідство по кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури у Вінницькій області.

Установлено, що працівники Калинівського РВ УМВС області, зловживаючи службовим становищем, підробили 9 адміністративних протоколів, до яких внесли недостовірні дані про вчинення громадянами правопорушень, передбачених ст. ст. 176-178 КУпАП. Внаслідок таких протиправних дій останніх незаконно притягнуто до адміністративної відповідальності.

Перевірки щодо правомірності притягнення громадян до адміністративної відповідальності тривають.

Раніше ми повідомляли про те, що міліціонери Тростянецького райвідділу підробили 41 адмінпротокол.