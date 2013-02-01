Оголосили відстріл лисиць у Немирівському районі

Для профілактики сказу

У Немирівському районі прйнято рішення вістрлювати лисицью Про це повідомило управління ветеринарної медицини у Немирівському районі. Начальник управління ветеринарної медицини разом із заступником голови районної державної адміністрації Едуардом Сухановим зустрілися з головою Немирівської районної організації УТМР Євгеном Панасюком та мисливствознавцем Немирівського району Анатолієм Попенком. Розмова йшла про необхідність проведення відстрілу червоної лисиці в угіддях Немирівського району. - Кікість лисиць потірьбно довести до чисельності норми - 0.5-0.7 голів на 1000 га угідь, - поставили задачу мисливцям. - Це необхідно зробити для профілактики сказу.





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