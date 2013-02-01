Південно-Західна залізниця податок на землю не платитиме

Депутати Вінницької міської ради звільнили Південно-Західну залізницю від сплати земельного податку у 2013 році, - відповідне рішення сьогодні ухвалено в ході сесійного засідання.

Отож, перелік підприємств, яким надається пільга по сплаті земельного податку, попвнило Державне територіальне галузеве об’єднання Південно-Західна залізниця.

Як доповіла під час засідання директор департаменту фінансів Вінницької міської ради Наталія Луценко, дане рішення вмотивовано тим, що залізничники здійснюють безкоштовне перевезення пільгових категорій громадян без належного відшкодування втрат з бюджету. Зокрема, у 2012 році рівень відшкодування склав 34%, - при витратах підприємства 4,4 млн. гривень відшкодовано лише півтора.

Крім того, зазначила посадовець, підприємство постійно реконструює свої виробничі потужності. Зокрема, у 2012 році здійснено модернізацію другої платформи станції «Вінниця», загальною вартістю 11, 3 млн. гривень.

Як повідомляв УНІАН-Вінниччина, у листопаді 2012 року міськрада звільнила від сплати земельного податку чотири підприємства. Серед них - „Вінницяоблводоканал”, Вінницьке ТТУ та Госпрозрахункове об'єднання ринків м. Вінниці.

Сума земельного податку нараховується в розмірі 1% від нормативно-грошової оцінки землі.