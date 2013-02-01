Микола Джига готовий довірити свою "кнопку" колезі-регіоналу

Нардеп-регіонал Микола Джига не проти "кнопкодавства". Під час голосування у ВРУ він може довірити свою картку "колезі" по фракції - нардепу Юлію Іоффе, - повідомляє УКРІНФОРМ.

"Фракція - колективний орган, який колегіально приймає рішення. І я підтримую політику фракції. Свою картку, коли я, приміром, у відрядженні, можу довірити "сусіду по парламенту" Юлію Іоффе. Засідання фракції, де, зокрема, приймаються рішення щодо голосування, відбуваються раз на тиждень", - каже генерал-полковник міліції, кандидат юридичних наук, народний депутат України М. Джига.

Він також закликав політиків та журналістів не спекулювати на темі "кнопкодавства", оскільки вважає, що ця ініціатива лише піар-хід.

Як повідомлялось раніше, в партії УДАР заявили, що ініціюватимуть зміни до Конституції, згідно із якими народних обранців може бути позбавлено мандата за використання чужої картки для голосування, систематичні прогули засідань Верховної Ради й парламентських комітетів, подвійне громадянство.