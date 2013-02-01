"Жок" обіцяє здивувати вінничан

4 лютого о 19.00 у Будинку офіцерів у Вінниці Державний академічний ансамбль народного танцю Молдови «Жок» готується здивувати вінничан. Ансамбль було створено у 1946 році. Своє ім’я він отримав від назви молдавського народного танцю. За роки існування ансамбль дав понад сім тисяч концертів, пише lorna-l.livejournal.com.

З 1958 року беззмінним художнім керівником ансамблю «Жок» є народний артист СРСР Володимир Курбет. Невтомний дослідник рідного фольклору, кожну програму він перетворює у самобутній спектакль - перлину хореографії. Він уміє кращі твори музики і танцю молдавського краю перетворити на яскраве шоу за участі 65 танцюристів та 25 музикантів в колоритних національних костюмах. Шоу, яке неодмінно викликає захват у глядача та слухача.

Мистецтво цього колективу, ґрунтується на самих давніх та самих яскравих народних танцях молдавського народу. Протягом 67 років існування ансамбль створив багатий репертуар, підготував і поставив більше 150 народних танців, сюїт та хореографічних постановок. Ансамбль «Жок» брав участь у багатьох міжнародних фестивалях, удостоївся десятків медалей та дипломів. А ще знімався в кіно, зокрема, у «Весіллі в Малинівці» та гастролював у багатьох країнах світу: Росія, Болгарія, Чехія, Бельгія, Бразилія, Австрія, Єгипет, Італія, Франція, Канада, Португалія, Румунія, Німеччина та інші.

Вінницьку публіку обіцяють потішити традиційними молдавськими дойнами, хорами, чокерліями, ритуальними обрядовими танцями та обов’язково блискучим оркестровим соло – «Букет молдавських народних мелодій».

Довідки за телефонами 53-00-80, 53-08-28.

Вартість квитків від 80 до 220 гривень.

Квитки можна придбати у касі на першому поверсі ТРЦ «Магіцентр» та у касі Будинку офіцерів.