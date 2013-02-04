Зламався ключ у дверях квартири, де залишися 1-річний малюк

Протягом вихідних рятувальники обласного центру двічі відкривали вхідні двері громадянам, які потребували допомоги, повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.

2 лютого о 18:42 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини № 1 м. Вінниця надійшло повідомлення, що в будинку № 12 на вул. В. Порика у власній квартирі перебуває 51-річний місцевий житель, інвалід другої групи, який потребує негайної допомоги. Як було встановлено, у чоловіка піднявся артеріальний тиск і він не може самостійно відкрити двері. Особовим складом підрозділу, який терміново прибув за викликом, у присутності працівників міліції було відчинено двері квартири та надано потерпілому необхідну допомогу.



3 лютого о 20:00 в оперативно-диспетчерську службу ОКЦ ТУ МНС надійшло повідомлення від жительки Вінниці про те, що в одній із квартир будинку № 17 на вулиці Ватутіна у замку вхідних дверей зламався ключ. Всередині квартири залишився наодинці однорічний малюк. До місця події було направлено рятувальне відділення державної пожежно-рятувальної частини № 4. Бійці служби «101» за допомогою спецінструментів здійснили відкривання дверей та передали малюка батькам.



