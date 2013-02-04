Понад 100 тисяч гривень за «звільнення» сина віддала жінка

До 48-річної жительки Калинівського району на мобільний телефон подзвонив невідомий та повідомив, що її син у Києві потрапив до міліції. Аби вирішити питання з правоохоронцями необхідно заплатити.

Про це повідомляє прес-служба УМВС у Вінницькій області.

На таку пропозицію жінка відразу погодилась. Зустріч незнайомець призначив опівдні біля вінницького автовокзалу. Жінка мала принести 10 тисяч доларів США та віддати водієві автівки, колір та марку якої назвав зловмисник. Повернувшись додому, до жінки знову зателефонував незнайомець та сказав, що цих грошей виявилось недостатньо та попросив ще 23 тисячі гривень. Віддавши гроші вдруге, жінка почала телефонувати синові, якій останнім часом дійсно працював у Києві, але його мобільний був вимкнений.

Врешті-решт додзвонившись до сина на домашній телефон, з’ясувалося, що він вже два дні знаходиться вдома у Стрижавці, і ніяких проблем з правоохоронними органами у нього немає. Зрозумівши, що матір ошукали, 26-річний чоловік звернувся до міліції.

За даним фактом працівниками міліції розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 ККУ (шахрайство). Відповідальність за скоєння такого правопорушення передбачає ув’язнення до трьох років. Наразі міліція займається пошуками зловмисника.

Міліція вкотре звертається до громадян бути обачними та недовіряти подібним дзвінкам. Не поспішайте переказувати кошти на рахунки злодіїв. Перевірте, чи дійсно Ваша рідна, знайома людина знаходиться у міліції. Це ви можете зробити, зателефонувавши до чергових частин райвідділів.