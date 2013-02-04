З 5 лютого маршрутка №70 не їздитиме

У Вінниці ще однією маршруткою стане менше. З 5 лютого, припиняє свою роботу маршрутне таксі №70: Пирогово - ДПЗ-18. Причина – закінчення в перевізника договору на перевезення, пише 20 хвилин.

- З Пирогово, в експрес-режимі, уже їздять автобуси №29: мікрорайон Пирогово-Юності – Стельмаха - Хмельницьке шосе – залізничний вокзал – Лугова, - каже голова ініціативної групи перевізників при міськраді Олександр Гота.

За його словами, в перспективі планується поява ще і маршрутних таксі 18б, які курсуватимуть з вулиці Корнійчука до лікарні ім. Пирогова (Корнійчука - Юності - Порика - 600-річчя - Хмельницьке шосе – Універмаг – лікарня ім. Пирогова). Тут вони розвертатимуться і їхатимуть так само в зворотному напрямку. Проте коли саме цей маршрут почне працювати: з 5 чи вже 23 лютого, ще не вирішено. Так само як і кількість авто, яка обслуговуватиме його.

Нагадаємо, з 1 вересня 2012 року маршрутне таксі №70, яке до цього часу рухалось через Соборну і залізничний вокзал, змінило свою схему руху. Відповідно до рішення міськради, новий маршрут таксі пролягав так: Мікрорайон Пирогово - пр. Юності - Хмельницьке шосе - вул. Першотравнева - вул. Чорновола - вул. Червоноармійська - вул. Кірова – вул. Липовецька - вул. Тарногородського - ДПЗ-18.

Наступне маршрутне таксі, яке, на думку чиновників, не вписується в нову транспорту сітку міста, є маршрутка №34. Термін дії договору по цьому маршруту закінчується в серпні цього року. Також в цьому році закінчуються терміни дії договору у маршрутів № 33 (залишилось одне авто) та №58 (тут "Спринтери" замінюють на "Богдани" та великі автобуси)