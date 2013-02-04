"Арката" подарує ностальгію

Вінницька обласна філармонія запрошує 7 лютого о 18.30 на черговий концерт чудового Академічного камерного оркестру «Арката» під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України Георгія Куркова. Цей музичний вечір буде повністю присвячено музиці ХХ століття, мелодіям, що яскраво характеризують настрої епохи.

Божевільне ХХ століття стало часом нових технологій, що змінили світ. Музика, як невід'ємна частина людського життя, також зазнала значних метаморфоз. Композитори відмовилися від багатьох музичних правил минулого і винайшли нові, сміливі теми та робили нові способи їх вираження.

Для уважних слухачів прозвучать одні з найцікавіших зразків музичної культури минулого сторіччя. Це будуть твори живого класика Родіона Щедріна; українського композитора, який пише музику до фільмів Володимира Гронського, а ще прославленого грузинського композитора, автора музики до фільмів «Мимино» та «Кин-дза-дза!» Гії Канчелі. Всі вони - наші славетні сучасники. Всі вони - творці мелодій, які на слуху у кожного, хто народився у двадцятому столітті.

Соло з оркестром на вечорі виконуватимуть Олена Шевченко (скрипка), Єлизавета Білокопитова (фортепіано) та Олег Марчук (ударні). Музика минулого століття у виконанні «Аркати» подарує слухачам приємну ностальгію за часами не надто й давніми.

Квитки та довідки за телефонами 66-13-50 та 66-06-91.