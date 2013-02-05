Підприємство «присвоїло» податків на 3 млн. гривень

Співробітниками головного відділу податкової міліції Вінницької ОДПІ викрито посадових осіб підприємства, які умисно ухилилися від сплати податків на загальну суму понад 3,2 млн. грн.

Про це повідомила начальник відділення обліку штабу ГВПМ Вінницької ОДПІ Оксана Гладько.

Правопорушення скоєне шляхом імітації проведення фінансово-господарських операцій із фірмою, що має ознаки фіктивності: від сумнівного бізнес-партнера зловмисники отримували фіктивні документи, що підтверджували купівлю зернових культур на загальну суму понад 9 млн. грн.

Матеріали по даному факту внесено слідчим управлінням ДПС у Вінницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На даний час проводиться досудове розслідування за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Вживаються заходи по відшкодуванню завданих державі збитків.

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