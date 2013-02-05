«Батьківщина» міняє голів райорганізацій

3 лютого відбулася звітно-виборна конференція районної партійної організації «ВО «Батьківщина» в Томашпільському районі. Новим головою обрано депутата Томашпільської районної ради, колишнього афганця Миколу Бойка. Також оновлено склад партійного бюро та контрольно-ревізійної комісії.

Про це повідомила прес-служба облорганізації партії ВО «Батьківщина».

В роботі партійної конференції взяли участь голова обласної партійної організації «ВО «Батьківщина» Людмила Щербаківська та депутат обласної ради, куратор Томашпільского району Леся Мороз.

Під час проведення конференції було підведено підсумки виборчої компанії 2012 року.

Голова Обласної партійної організації Людмила Щербаківська повідомила :

- Ми нагородили найкращі первинні партійні організації Томашпільського району. Нині бути в опозиції дуже некомфортно, особливо гостро ситуація відчувається в селах та районних центрах, де всі один у одного, як кажуть «на виду», де часто на людей легше чинити тиск, в тому числі і адміністративний. Тому ми дуже вдячні всім, хто під час виборчої кампанії чесно робив свою роботу – членам ДВК, агітаторам, спостерігачам. Ми вдячні всім активістам, партійцям, звичайним громадянам, які проголосували за «Батьківщину.

Районна організація отримала пам‘ятний годинник з написом «Батьківщина» та партійною емблемою.

Протягом тижня підбиття підсумків виборчої компанії 2012 року проведуть в містах Ладижин, Тульчин, Бершадь, Бар та Жмеринка.