На Вінниччині відновили роботу 17 малих гідроелектростанцій

Вінниччина продовжить курс на енергоефективність та енергозбереження.

Про це заявив голова Вінницької ОДА Іван Мовчан.

Зокрема, на Вінниччині вже відновили роботу 17 малих гідроелектростанцій із 20 потенційно можливих, загальною потужністю приблизно 15 Мгвт.

«Минулого року збудовано перші чотири з 14 запланованих сонячних електростанцій потужністю 5,5 Мгвт., модернізовано та переведено на поновлювальні джерела енергії 121 газову котельню. На цьому ми зупинятися не станемо» - наголошує голова облдержадміністрації.

Проводячи співбесіди з голова райдержадміністрацій Іван Мовчан поставив завдання до кінця 2013 року вивести котельні з підвальних приміщень шкіл та максимально, по-можливості, забезпечити використання альтернативних видів палива.