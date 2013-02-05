«Дізнавачів» з праскою засудили на 5 років

До Козятинського відділу міліції на початку січня минулого року звернулась місцева жителька з заявою про нещадне побиття її сина невідомими особами. На тілі потерпілого медики констатували тілесні ушкодження та опіки від праски, якою катували хлопця.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

В ході проведення перевірки правоохоронці встановили, що під час розпиття спиртних напоїв між потерпілим та його приятелями виникла суперечка з приводу викрадення мобільного телефону у одного з них. Оскільки ніхто не зізнавався у крадіжці, колишній власник телефону не знайшов нічого кращого, ніж вибити зізнання у свого знайомого. Разом з іншим товаришем він побив потерпілого. Наносити удари приятелі не припинили навіть після того, як винуватець зізнався, що саме він взяв телефон.

Продовжуючи свої знущання над чоловіком, зловмисники почали прикладати розігріту електричну праску до його тіла, вимагаючи повернення викраденого мобільного телефону. З’ясувавши обставини події, правоохоронці оперативно затримали винуватців катувань та вилучили знаряддя злочину.

Слідчим відділом міліції було порушено кримінальну справу за ч.2 ст.127 КК України (катування, тобто умисне заподіяння сильного фізичного болю, шляхом нанесення побоїв, інших насильницьких дій з метою примусити потерпілого, що суперечить його волі, покарати його за дії, скоєні ним, вчинені за попередньою змовою групою осіб) .

Суд визнав чоловіків винними у катуваннях та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі кожному з іспитовим строком 2 роки.